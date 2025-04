Ucraina, la Russia continua a colpire obiettivi civili

È la costante della guerra in ucraina, dagli orrori di Bucha all'attacco insensato all'ospedale pediatrico di Kiev, dai missili sui quartieri residenziali di Karkhiv e di Odessa fino alla strage della domenica delle palme, a Sumy. Mosca non attacca solo gli obiettivi militari e le infrastrutture energetiche, cercando di indebolire il nemico per avanzare via terra: al contrario Lancia - dal 21 febbraio del 2022 - sistematici attacchi aerei, quindi subdoli e improvvisi, contro condomini e chiese, uccidendo anziani, famiglie, bambini. Lo fa anche adesso che sul piano diplomatico, apre le porte alle delegazioni americane che sotto la guida di Donald Trump, dicono di puntare a una tregua.