Massiccio attacco russo

Ucraina, la popolazione di Kiev si rifigia nelle stazioni della metropolitana

Le fermate della metro della capitale diventano il rifugio degli abitanti, in fuga da droni e missili russi

28 Set 2025 - 07:38
01:12 
