Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il punto

Ucraina, la guerra nel Donbass come palestra per i narcotrafficanti sudamericani

Nei ranghi dell'esercito di Kiev ci sono moltissimi volontari provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'America Latina e che - nel conflitto che da più di 3 anni insanguina le porte dell'Europa - imparano a guidare droni e robot assassini

di Leonardo Mochi, Chiara Ottaviani
02 Nov 2025 - 14:38
01:15 

La guerra nel Donbass, in Ucraina, come palestra per i narcotrafficanti sudamericani. Nei ranghi dell'esercito di Kiev ci sono moltissimi volontari provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'America Latina e che - nel conflitto che da più di 3 anni insanguina le porte dell'Europa - imparano a guidare droni e robot assassini.

Si tratta di figure vicine ai cartelli della droga del Sud America e che si recano in Donbass proprio per imparare a gestire un attacco con velivoli telecomandati, strumenti molto utili per il traffico di droga.

video evidenza
ucraina