Ucraina, Kiev ferita dai missili e dai droni russi

"Terrore e barbarie, questa è l'idea di pace della Russia", ha dichiarato il presidente francese Macron, dopo il massiccio attacco nella capitale ucraina. Il numero delle vittime è salito a 18, quattro di loro sono bambini. Oltre alle strutture civili, i droni e i missili del Cremlino hanno preso di mira l'edificio della delegazione dell'Ue a Kiev e quello del British Council, dove è stata ferita una guardia, ricoverata in ospedale. Target specifici e simbolici che suggeriscono il monito del Cremlino agli alleati europei e in particolare alla coalizione dei volenterosi, guidata da Francia, Germania e Regno Unito, che ha convocato l'ambasciatore russo a Londra. Mosca ha effettuato anche un attacco mirato a una stazione ferroviaria nell'Ucraina orientale, colpendo un intercity. Mentre F-35 italiani sono stati costretti a intercettare un velivolo del Cremlino in Estonia.