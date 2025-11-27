Ucraina, Kallas: "Putin non può raggiungere obiettivi sul campo di battaglia"

"L'offensiva estiva russa è fallita. Le sanzioni statunitensi e dell'UE stanno avendo un impatto enorme sull'economia russa. Le entrate energetiche e l'economia si stanno contraendo. La Russia sta perdendo denaro e truppe", ha sostenuto Kallas, aggiungendo che "se la Russia potesse conquistare militarmente l'Ucraina, lo avrebbe già fatto. Putin non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia, quindi cercherà di arrivare lì negoziando".