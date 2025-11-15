Logo Tgcom24
Mondo
POSIZIONE NETTA

Ucraina, Italia"pronta a varare nuovo pacchetto di aiuti

Posizione ribadita dal vice premier Antonio Tajani: "A breve firmeremo un nuovo decreto"

di Laura Berlinguer
15 Nov 2025 - 13:51
01:34 

Il governo è pronto a varare il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. La conferma ufficiale arriva da Berlino, a margine del vertice della Difesa del gruppo dei cinque: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, con il ministro Crosetto che ribadisce. Vivo Crosetto continua a il nostro impegno per Kiev continua e continuerà sempre. Una posizione chiara, netta, ribadita dal vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani:  "A breve firmeremo un nuovo decreto". Ma la lega torna a protestare. Salvini rilancia l'urgenza del dialogo, sottolinea che l'ennesimo invio di armi non servirà a riconquistare il terreno perduto, e affonda: "Non vorrei che i nostri soldi andassero a dei corrotti", con riferimento alle inchieste che hanno coinvolto alcune figure di primo piano dell'amminsitrazione Zelensky. 