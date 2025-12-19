Logo Tgcom24
putin: "Disposti a negoziare"

Ucraina, intesa in Ue per prestito da 90 miliardi con il debito comune

Dopo una lunga discussione la commissione europea ha deciso di non usare gli asset russi. Meloni: "Ha vinto il buon senso". Il presidente russo: "Il loro uso"sarebbe stato una rapina"

di Leonardo Panetta
19 Dic 2025 - 12:04
01:22 

La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che è stata trovata un'intesa per un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni da finanziare con debito comune, soluzione che ha trovato più consenso rispetto a quella dell'uso degli asset russi.