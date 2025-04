Ucraina, installata una croce restaurata su una chiesa di Kiev

Una croce restaurata è stata installata sulla Chiesa della Porta della Trinità di Kiev, capitale dell'Ucraina, prima del fine settimana di Pasqua. Le immagini sono riprese da un drone. Il restauro dell'edificio storico, che risale al XII secolo, è iniziato nel 2018. Nel 2022 circa il 75% dei lavori era stato completato ma a causa del conflitto il progetto era stato sospeso. È stato possibile riprendere il processo di restauro solo alla fine del 2024. L'installazione della croce non è stata solo un ulteriore passo nel processo di restaurazione, ma serve anche come simbolo di fede per gli ucraini in vista delle celebrazioni pasquali mentre è ancora in corso il conflitto con la Russia.