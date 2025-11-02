Logo Tgcom24
Ucraina, infuria la battaglia a Pokrovsk

Importante bastione difensivo delle forze ucraine in Donbass, che provano a resistere all'assedio dei russi

di Roberto Lamura
02 Nov 2025 - 15:01
01:23 

Infuria la battaglia a Pokrovsk, Donietsk, importante bastione difensivo delle forze ucraine in Donbass, che provano a resistere all'assedio dei russi. Da venerdì sono in corso combattimenti asfissianti con i quali l'armata prova a sfondare per aprirsi la strada verso il Donbass e la conquista di Dnipro. Pokrovsk, 60mila abitanti in larga parte sgomberati, è uno snodo strategico che ospita anche un'importante stazione ferroviaria indispensabile per i rifornimenti militari.

guerra russia ucraina