Ucraina, infuria la battaglia a Pokrovsk

Infuria la battaglia a Pokrovsk, Donietsk, importante bastione difensivo delle forze ucraine in Donbass, che provano a resistere all'assedio dei russi. Da venerdì sono in corso combattimenti asfissianti con i quali l'armata prova a sfondare per aprirsi la strada verso il Donbass e la conquista di Dnipro. Pokrovsk, 60mila abitanti in larga parte sgomberati, è uno snodo strategico che ospita anche un'importante stazione ferroviaria indispensabile per i rifornimenti militari.