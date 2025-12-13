Logo Tgcom24
Mondo
Pe in lacrime

Ucraina, il racconto del piccolo Roman al Parlamento europeo commuove anche l'interprete

Il bambino ha visto la madre morire sotto i missili russi. Lui è rimasto gravemente ferito e ha subito 36 operazioni chirurgiche

13 Dic 2025 - 19:04
01:29 

Porta sul viso le conseguenze devastanti di quasi 4 anni di guerra, Roman, 11 anni, più di tre mesi in coma, 36 gli interventi subiti. Un racconto straziante che commuove l'intero Parlamento europeo, e costringe l'interprete a fermarsi, impossibile per lei non scoppiare in lacrime. Roman ha visto la madre morire sotto i missili russi, eppure, nonostante l'incubo vissuto il bambino ha parole di speranza.

