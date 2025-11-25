Ucraina, il ministro Foti a Tgcom24: "L'Europa può ancora giocare un ruolo importante nel futuro di Kiev"

"Da parte nostra - sottolinea il ministro, - noi continuiamo a ritenere come Italia e come Europa che si debba arrivare a una pace giusta, duratura e che consenta di riportare a una situazione ante invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina un quadro politico che improvvisamente ha cambiato le regole del gioco e abbia avuto questo effetto fortissimo di riportare dopo il 1945 per la prima volta un teatro di guerra sul territorio europeo".



Qual è, dunque, il ruolo dell'Europa? "E' inutile voler cercare ruoli o no a destra e manca, - risponde il ministro Foti. - E' chiaro che l'iniziativa in questo caso è stata presa dal presidente degli Stati Uniti, iniziativa che peraltro aveva già intrapreso alcuni mesi fa e che si era poi interrotta bruscamente. Noi dobbiamo cercare di arrivare, ripeto, a una pace, tenendo presente che quel territorio è oggetto di una guerra senza esclusioni di colpi da 4 anni. Da una parte c'è la Russia che sicuramente inizia ad avere sul conto economico del suo Stato il costo di una guerra che era stata prevista come una guerra-lampo. Dall'altra c'è l'eroica resistenza del popolo ucraino, che, però, dopo 4 anni, inizia a mostrare un po' la corda. Ci sono per questo le condizioni secondo me per poter portare al tavolo della pace due popoli che si sono combattuti aspramente in questi 4 anni e non è un esercizio facile da realizzare".