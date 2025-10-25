Logo Tgcom24
Mondo
mossa per prendere tempo?

Ucraina, il Cremlino apre uno spiraglio al dialogo

L'inviato speciale russo Dmitriev: "Le parole di Zelensky avvicinano ragionevolmente Stati Uniti, Russia e Ucraina"

di Alfredo Macchi
25 Ott 2025 - 12:36
01:28 

Dopo il muro contro muro dei giorni scorsi il Cremlino apre uno spiraglio al dialogo. Lo fa dagli Stati Uniti l’inviato speciale russo per la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, secondo il quale "le parole di Zelensky sul riconoscimento della realtà sul campo avvicinano ragionevolmente Stati Uniti, Russia e Ucraina a una soluzione diplomatica. L'incontro tra Putin e Trump ci sarà, anche se più avanti". Le parole di Dmitriev, che vedrà Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sembrano una mossa per prendere tempo e, dopo le accuse di Putin alla Casa Bianca di escalation, puntano a impedire che si stringa l'asse Washington-Kiev su cui invece preme l’Europa. 