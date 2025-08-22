I Volenterosi chiedono che l'Ucraina diventi il Paese "porcospino d'Europa"

A quel punto anche la ricerca di una formula per garantire la sicurezza di Kiev - condizione messa al centro del tavolo da Zelensky per procedere a un incontro con Putin - sarebbe quantomeno prematura. Gli Stati volenterosi, con il supporto della Nato, chiedono che l'Ucraina diventi il Paese "porcospino d'Europa", ovvero lo stato armato per eccellenza, condannato a misurare la sua industria bellica sulla sua stessa pelle. Di fatto è già così. Kiev da tre anni investe nella produzione di armi, e oggi è all'avanguardia sulla costruzione di droni - con il modello "fire point" con una gittata record di 1600 chilometri - e razzi. Non è passata inosservata la notizia del test, di successo, del vettore flamingo, capace di colpire fino a 3mila chilometri di distanza e che dal prossimo gennaio verrà prodotto su larga scala.