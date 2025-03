Ucraina, Francia e Gb lavorano a un piano di pace

Sostegno all'Ucraina, dopo la clamorosa rottura in diretta tv tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ma soprattutto ricerca di unità, non solo europea ma anche occidentale. A Londra l'Europa scende in campo per trovare una linea collettiva il prima possibile su difesa e sicurezza comune, su una strategia per continuare a difendere Kiev e arrivare a una pace giusta e duratura. Il clima è quello delle emergenze, tra inviti alla calma e alla riconciliazione tra Zelensky e Trump. Il premier britannico Starmer ha già fatto sapere che Regno Unito e Francia - insieme a uno o due altri Paesi - stanno lavorando con l'Ucraina per mettere a punto un piano per fermare la guerra da presentare a Washington, che comprenderebbe quelle garanzie di sicurezza chieste da più parti in caso di cessate-il-fuoco tra Kiev e Mosca.