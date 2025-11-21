Ucraina, emergono sempre più dettagli sui 28 punti del piano di pace

Trump vuole convincere Zelensky ad accettarlo entro il 27 novembre, giorno del ringraziamento, per risolvere una guerra in corso da quasi tre annidi Alfredo Macchi
Emergono sempre più dettagli sui 28 punti del piano di pace che Trump vuole convincere Zelensky ad accettare entro il 27 novembre, giorno del ringraziamento, per risolvere una guerra in corso da quasi tre anni. Il passaggio più importante prevede il riconoscimento alla Russia della Crimea (annessa nel 2014 da Mosca con un referendum considerato illegale dalla comunità internazionale) e del Donbass (conquistato in parte con l'invasione del 2022) con gli ucraini che dovrebbero consegnare il 18 per cento della regione ancora sotto loro controllo per il quale hanno combattuto strenuamente. In cambio Mosca dovrebbe pagare una sorta di affitto per l'area, considerata la più ricca di risorse del Paese.