Ucraina, ecco cosa prevede il nuovo piano della pace

Venti punti, non più 28, un nuovo documento aggiornato e perfezionato da Zelensky con gli alleati europei. Siamo impegnati per una vera pace, ha detto il leader ucraino, consapevole dei nodi che restano. Alcuni impossibili, come la questione dei territori dell'est, sia quelli occupati da mosca che quelli ancora sotto il controllo di Kiev. Non abbiamo il diritto legale né morale di cedere i territori del Donbass alla Russia, ha detto Zelensky. Il Donbass è russo, è un fatto storico, ha tuonato Putin. E' il punto più critico che potrebbe far saltare qualsiasi negoziato.