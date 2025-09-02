Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
la guerra continua

Ucraina, droni russi su Sumy: un morto e diversi feriti tra cui un bambino

I raid hanno provocato incendi in diversi edifici, residenziali e non, della città

02 Set 2025 - 09:59
00:59 

Una persona è morta e diverse altre  sono rimaste ferite stanotte in un incendio scoppiato a Bila Tserkva nella regione di Kiev in seguito a un attacco di droni russi, rendono noto le autorità locali citate dai media ucraini.  Un bambino risulta tra i feriti di un altro incendio  scoppiato nella città di Sumy dopo che droni russi hanno colpito edifici non residenziali nel quartiere Zarichnyi, sempre secondo  le autorità ucraine.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri