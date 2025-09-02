Ucraina, droni russi su Sumy: un morto e diversi feriti tra cui un bambino

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite stanotte in un incendio scoppiato a Bila Tserkva nella regione di Kiev in seguito a un attacco di droni russi, rendono noto le autorità locali citate dai media ucraini. Un bambino risulta tra i feriti di un altro incendio scoppiato nella città di Sumy dopo che droni russi hanno colpito edifici non residenziali nel quartiere Zarichnyi, sempre secondo le autorità ucraine.