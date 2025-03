Ucraina, dopo la telefonata Trump-Putin la guerra continua

La guerra continua mentre si parla di pace e si cerca l'accordo sulla tregua. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, 6 missili balistici e 40 droni d'attacco sono piombati sul Paese, ha fatto sapere la difesa di Kiev. Mosca, invece, ha denunciato una tentata incursione ucraina nella regione russa di Belgorod. Zelensky, in visita in Finlandia, ha annunciato che parlerà con Trump: servono ulteriori pressioni, perché Putin non vuole finire la guerra, non è pronto neanche per il primo passo, che è un cessate-il-fuoco completo.