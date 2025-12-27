Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
vigilia di sangue

Ucraina, domani l'atteso incontro Trump-Zelensky

Massicci attacchi russi con"500 droni e almeno 40 i missili, compresi i temuti khinzal, con testate ad alto potenziale

di Luca Pesante
27 Dic 2025 - 13:03
01:32 

E' ancora una volta una vigilia di sangue quella che precede il nuovo round diplomatico tanto atteso quanto tutto in salita. Massicci attacchi russi hanno preso di mira diverse città ucraine, anche la capitale, Kiev. Impressionanti le stime fornite dalle autorità militari: 500 i droni e almeno 40 i missili tracciati dai radar, compresi i temuti khinzal, con testate ad alto potenziale. Un raid così massiccio da convincere la Polonia ad alzare per precauzione due caccia in volo. Gli obiettivi del Cremlino sono stati ancora una volta le infrastrutture energetiche e civili: un terzo di Kiev è al buio e senza riscaldamento. Colpito anche il sobborgo residenziale in periferia; al momento il bilancio provvisorio parla di un morto e almeno 22 feriti, tra cui due bambini. 