Ucraina, domani l'atteso incontro Trump-Zelensky

E' ancora una volta una vigilia di sangue quella che precede il nuovo round diplomatico tanto atteso quanto tutto in salita. Massicci attacchi russi hanno preso di mira diverse città ucraine, anche la capitale, Kiev. Impressionanti le stime fornite dalle autorità militari: 500 i droni e almeno 40 i missili tracciati dai radar, compresi i temuti khinzal, con testate ad alto potenziale. Un raid così massiccio da convincere la Polonia ad alzare per precauzione due caccia in volo. Gli obiettivi del Cremlino sono stati ancora una volta le infrastrutture energetiche e civili: un terzo di Kiev è al buio e senza riscaldamento. Colpito anche il sobborgo residenziale in periferia; al momento il bilancio provvisorio parla di un morto e almeno 22 feriti, tra cui due bambini.