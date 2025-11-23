Ucraina, da Ginevra controproposta Ue al piano di pace di Trump?

"Ucraina ingrata, non ha espresso alcuna riconoscenza per i nostri sforzi, l'Unione europea continua a comprare petrolio dalla Russia mentre gli Usa vendono enormi quantità di armi alla Nato destinate a Kiev". Le parole di fuoco di Donald Trump piombano sul vertice di Ginevra tra americani, ucraini ed europei: un giro di incontri per snocciolare quel piano di pace di Trump, considerato da molti troppo filorusso, che ha spinto Zelensky nell'angolo. Ma è proprio la voce del presidente ucraino a dare una prima forma a quanto accade nelle stanze blindate della trattativa: il piano potrebbe includere punti fondamentali per gli interessi nazionali dell'Ucraina. E' pronta, secondo Bloomberg, la controproposta in 24 punti dell'Europa.