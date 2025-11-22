Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GLI AGGIORNAMENTI

Ucraina, corsa contro il tempo per una "pace giusta"

Dopo l'ultimatum di Trump a Zelensky, previsti colloqui tra Bruxelles, Washington e Kiev nelle prossime ore a Ginevra

di Isabella Josca
22 Nov 2025 - 19:25
01:36 

Dopo l'ultimatum del presidente americano Donald Trump all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, l'Europa - esclusa da ogni consultazione - convoca un mini-vertice a margine del G20 in Sudafrica. Cè anche l'Italia, e l'impegno della premier Giorgia Meloni a collaborare con i partner per raggiungere una "pace giusta". Si cercano spazi per una controproposta: i primi colloqui tra Bruxelles, Washington e Kiev si terranno già nelle prossime ore a Ginevra. I tempi sono strettissimi e la pressione è enorme.

video evidenza
ucraina