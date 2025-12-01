Ucraina, attacco russo a Dnipro: quattro morti e diversi feriti

A Dnipro, in Ucraina, almeno quattro persone sono state uccise e 22 ferite in seguito a un attacco russo che ha colpito la città. Le autorità locali riferiscono che sono state danneggiate infrastrutture civili e che un incendio è divampato in un edificio residenziale di cinque piani. Le immagini mostrano i soccorritori al lavoro tra le macerie e il fumo, impegnati a domare le fiamme e a cercare eventuali superstiti. La città, già duramente colpita in passato, torna a essere bersaglio di un bombardamento che ha lasciato distruzione e paura tra i residenti. L'attacco è avvenuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Parigi per incontrare Emmanuel Macron all'Eliseo. Un vertice inserito in una serie di colloqui diplomatici volti a discutere i possibili passi verso un cessate il fuoco nel conflitto con la Russia, che va avanti ormai da quasi quattro anni.