SOCCORSI TRA LE MACERIE

Ucraina, attacco russo a Dnipro: quattro morti e diversi feriti

Colpite infrastrutture civili e un edificio residenziale durante l'arrivo di Zelensky a Parigi per i colloqui con Macron

01 Dic 2025 - 15:27
00:55 

 A Dnipro, in Ucraina, almeno quattro persone sono state uccise e 22 ferite in seguito a un attacco russo che ha colpito la città. Le autorità locali riferiscono che sono state danneggiate infrastrutture civili e che un incendio è divampato in un edificio residenziale di cinque piani. Le immagini mostrano i soccorritori al lavoro tra le macerie e il fumo, impegnati a domare le fiamme e a cercare eventuali superstiti. La città, già duramente colpita in passato, torna a essere bersaglio di un bombardamento che ha lasciato distruzione e paura tra i residenti. L'attacco è avvenuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Parigi per incontrare Emmanuel Macron all'Eliseo. Un vertice inserito in una serie di colloqui diplomatici volti a discutere i possibili passi verso un cessate il fuoco nel conflitto con la Russia, che va avanti ormai da quasi quattro anni.