Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
La guerra in Ucraina

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev: morti e feriti

Violente esplosioni e palazzi sventrati: l'attacco condotto con droni e missili

28 Ago 2025 - 11:40
00:50 

Un attacco missilistico russo su Kiev ha provocato diverse vittime, tra cui bambini, e numerosi feriti. Secondo le autorità l'attacco notturno della Russia all'Ucraina è stato effettuato con un totale di 629 droni e missili. Di questi, 598 erano droni e 31 missili, ha affermato l'aeronautica militare, che hanno preso di mira 13 località in Ucraina. Si tratta del più grande attacco alla capitale ucraina dal 31 luglio, quando furono uccise più di 30 persone. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri