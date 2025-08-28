Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev: morti e feriti

Un attacco missilistico russo su Kiev ha provocato diverse vittime, tra cui bambini, e numerosi feriti. Secondo le autorità l'attacco notturno della Russia all'Ucraina è stato effettuato con un totale di 629 droni e missili. Di questi, 598 erano droni e 31 missili, ha affermato l'aeronautica militare, che hanno preso di mira 13 località in Ucraina. Si tratta del più grande attacco alla capitale ucraina dal 31 luglio, quando furono uccise più di 30 persone.