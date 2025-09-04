Logo Tgcom24
CONTINUA LA GUERRA

Ucraina, attacco con droni a Odessa: un magazzino divorato dalle fiamme

Oltre 40 vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a contenere e spegnere il rogo

04 Set 2025 - 11:47
00:48 

Nella notte un attacco con droni ha colpito la città di Odessa, in Ucraina, causando un incendio in un magazzino e danneggiando un camion cargo. Oltre 40 vigili del fuoco, insieme all’unità antincendio della Guardia Nazionale e a volontari, sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono stati feriti durante il raid.

