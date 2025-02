Ucraina, al via a Riad i colloqui tra Usa e Russia sulla guerra

Aperti a Riad i colloqui Usa-Russia per il futuro dell'Ucraina. Presenti Rubio e Lavrov, capi delle rispettive diplomazie. Il governo di Kiev ha fatto sapere che, non essendo stato invitato, per lui l'iniziativa "non esiste". Dopo il vertice informale europeo di ieri a Parigi Macron ha sentito Trump e Zelensky e rilancia: "La chiave è lavorare con tutti gli europei, gli americani e gli ucraini".