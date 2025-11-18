Logo Tgcom24
LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

Ucraina, a fuoco una petroliera dopo un attacco russo

La MT Orinda, battente bandiera turca, è stata colpita durante lo scarico di gas di petrolio liquefatto nel porto di Izmail

18 Nov 2025 - 11:33
00:46 

Un drone ha colpito una petroliera battente bandiera turca, incendiandola, nella regione meridionale di Odessa, in Ucraina. La MT Orinda è stata colpita durante lo scarico di gas di petrolio liquefatto nel porto di Izmail, ha riferito la Direzione per gli affari marittimi della Turchia. Nel filmato, i servizi di emergenza spruzzano acqua sulla petroliera in fiamme.

Tutti i 16 membri dell'equipaggio a bordo sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito. Gli abitanti di due insediamenti della Romania poco distanti sono stati evacuati per precauzione.

ucraina
video evidenza
incendio