Ucraina, a fuoco una petroliera dopo un attacco russo

La MT Orinda, battente bandiera turca, è stata colpita durante lo scarico di gas di petrolio liquefatto nel porto di Izmail
Un drone ha colpito una petroliera battente bandiera turca, incendiandola, nella regione meridionale di Odessa, in Ucraina. La MT Orinda è stata colpita durante lo scarico di gas di petrolio liquefatto nel porto di Izmail, ha riferito la Direzione per gli affari marittimi della Turchia. Nel filmato, i servizi di emergenza spruzzano acqua sulla petroliera in fiamme.
Tutti i 16 membri dell'equipaggio a bordo sono stati evacuati e nessuno è rimasto ferito. Gli abitanti di due insediamenti della Romania poco distanti sono stati evacuati per precauzione.