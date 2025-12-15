Ucraina, a Berlino Zelensky ha rincontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner

È frenetica, a tratti convulsa, la partita diplomatica che chiude un nuovo anno di guerra tra Russia e Ucraina. L'assenza di un vero negoziato di pace è rimpiazzata da una sequenza continua di colloqui tra le parti: questa volta le luci puntano su Berlino, dove Zelensky ha rincontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner, in un lungo faccia a faccia durato - sembra - ben 5 ore. Le indiscrezioni parlano di una concessione di peso da parte di Kiev, con Zelensky che si sarebbe detto disposto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di una soluzione coreana, con il congelamento del fronte al posto di cessioni formali dei territori. Posizione avvalorata dal ministro degli Esteri tedesco Wadephul, che proprio alla luce di questo passo indietro definisce i colloqui come "mai così seri". "Di fronte a questa rinuncia - dice Wadephul - mosca deve accettare il compromesso". Witkoff parla di "importanti progressi", confermando indirettamente la versione riferita dal Wall Street Journal, che poche ore prima aveva attribuito alla delegazione americana il compito di spingere Kiev proprio a rinunciare per sempre alla Nato.