Pizzaiolo ucciso, il padre ai giovani: "Depositate le armi"

"Sono strade che non vi porteranno da nessuna parte. Depositate le armi e lottate per la legalità". Il padre di Francesco Maimone, vittima innocente della criminalità, rinnova il suo appello ai giovani. A suo figlio, ucciso a diciotto anni da un proiettile vacante, è stata dedicata una targa alla memoria al molo Luise di Mergellina. Il comune di Napoli ha voluto rendere omaggio al giovane aspirante pizzaiolo, colpito al petto da un coetaneo nel marzo di due anni fa, mentre era in compagnia di amici. Il sindaco della città, Gaetano Manfredi, e le autorità cittadine hanno rinnovato il ricordo del loro concittadino, per dare un segnale di cambiamento e di speranza. Per l'omicidio di Francesco Pio un ventenne è stato condannato all'ergastolo.