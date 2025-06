Turisti danneggiano un'opera d'arte al museo e scappano

La denuncia, che poi vuole essere un odo per sensibilizzare, arriva da palazzo Maffei di Verona. Il museo ha pubblicato il video di due turisti, un uomo e una donna, che, nel tentativo di fare delle foto, hanno finito per distruggere un'opera d'arte. Nelle immagini si vede un uomo franare sulla sedia "Van Gogh" di Nicola Bolla, un’opera delicatissima, interamente rivestita di centinaia di cristalli Swarovski. I due sono poi fuggiti. Per fortuna il museo è riuscito a riparare l'opera. "Condividiamo questo episodio non solo per dovere di cronaca, ma per dare avvio a una vera campagna di sensibilizzazione sul valore dell’arte e sul rispetto che le è dovuto", si legge sull'account social di palazzo Maffei.