Vicino al cratere Silvestri

Turisti colti da malore sull'Etna: la corsa dei soccorritori nel canalone verso l'ambulanza

Una 17enne francese e un 36enne originario di Catania soccorsi dai militari del Soccorso alpino

14 Ago 2025 - 10:19
01:04 

Due turisti sono stati soccorsi sull’Etna in due distinti interventi del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi tra i crateri Silvestri. Nella tarda mattinata di mercoledì una 17enne francese, colta da malore a quota 1.900 metri, è stata stabilizzata e trasportata a valle con una barella speciale lungo un ripido canalone sabbioso. Poco dopo, le stesse squadre hanno prestato assistenza a un 36enne originario di Catania e residente in provincia di Bergamo, che si era sentito male a quota 2.020 metri, accompagnandolo alla Guardia medica del Rifugio Sapienza. 

