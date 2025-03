Turista italiano nuota in un'area vietata, quando viene beccato reagisce così

A Krabi, in Thailandia, due turisti italiani sono stati sorpresi a nuotare in un'area off-limits, chiusa per consentire alla barriera corallina di rigenerarsi dopo i danni subiti l'anno scorso. Uno di loro, quando i funzionari del parco marino lo hanno fatto uscire dall'acqua, ha reagito con insulti e imprecazioni. Il video dell'incidente, avvenuto a fine febbraio, è stato pubblicato sui social da un ranger del parco, accompagnato da un commento polemico: "Potete fare tutto quello che volete se avete i soldi? I turisti stranieri guardano dall'alto in basso i thailandesi". Secondo i media locali, oltre a danneggiare l'ecosistema, i due turisti hanno messo a rischio la propria sicurezza, trovandosi a 700 metri dalla spiaggia senza una guida.