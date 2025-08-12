Turismo, è scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze"ma i numeri del Viminale smentiscono l'allarmedi Francesca Pozzi
E' la gestione del turismo in italia il nuovo terreno di scontro a distanza tra Giorgia meloni ed Elly schelin. A innescare la miccia le critiche della segretaria del pd: "Le spiagge vuote sono la cartolina del governo Meloni, milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere. Fossi nella presidente del consiglio mi farei qualche domanda.
Via social la reazione della premier: "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia".
