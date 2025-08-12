Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Botta e risposta

Turismo, è scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze"ma i numeri del Viminale smentiscono l'allarme

di Francesca Pozzi
12 Ago 2025 - 19:46
01:38 

E' la gestione del turismo in italia il nuovo terreno di scontro a distanza tra Giorgia meloni ed Elly schelin. A innescare la miccia le critiche della segretaria del pd: "Le spiagge vuote sono la cartolina del governo Meloni, milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere. Fossi nella presidente del consiglio mi farei qualche domanda.
 

Via social la reazione della premier: "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri