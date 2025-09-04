Turchia, yacht affonda pochi minuti dopo il varo

Al largo di Zonguldak, nel nord della Turchia, uno yacht di lusso lungo oltre 25 metri è affondato appena 15 minuti dopo la sua prima uscita in mare. L'imbarcazione, del valore di quasi un milione di dollari, ha iniziato a inclinarsi fino a sparire sotto le onde. Tutti a bordo si sono tuffati in acqua e sono riusciti a raggiungere la riva illesi. Le autorità hanno avviato indagini tecniche per chiarire le cause del naufragio, ipotizzando guasti o errori nella conduzione.