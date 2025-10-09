Logo Tgcom24
RESIDENTI INCREDULI

Turchia, violenta grandinata imbianca le strade di Caycuma

Il brusco fenomeno meteorologico ha causato disagi alla viabilità e interrotto le normali attività quotidiane

09 Ott 2025 - 15:08
00:49 

Una grandinata di forte intensità ha colpito Çaycuma, nella provincia turca di Zonguldak, sorprendendo la popolazione e ricoprendo le strade di uno spesso strato di ghiaccio. Il brusco fenomeno meteorologico ha causato disagi alla viabilità e interrotto le normali attività quotidiane. In pochi minuti, il paesaggio urbano si è trasformato in un tappeto bianco, lasciando i residenti increduli.