Turchia, violenta grandinata imbianca le strade di Caycuma

Una grandinata di forte intensità ha colpito Çaycuma, nella provincia turca di Zonguldak, sorprendendo la popolazione e ricoprendo le strade di uno spesso strato di ghiaccio. Il brusco fenomeno meteorologico ha causato disagi alla viabilità e interrotto le normali attività quotidiane. In pochi minuti, il paesaggio urbano si è trasformato in un tappeto bianco, lasciando i residenti increduli.