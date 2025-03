Rimane alta la tensione in Turchia, dove in diverse città proseguono le manifestazioni contro il governo per l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Nelle ultime ore sono state arrestate oltre 1.800 persone. Ad Antalya tra i dimostranti in fuga dalla polizia c'era, curiosamente, anche qualcuno con addosso il costume di Pikachu, il celebre Pokemon.