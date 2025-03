Turchia, proteste per l'arresto di Imamoglu: centinaia di migliaia in piazza

"Un'operazione anticorruzione a Istanbul viene usata come scusa per fomentare disordini. Non cederemo al terrorismo di strada" - dice Erdogan, attaccando Ozel e il CHP. Ma gli scontri continuano. In gioco non solo la democrazia ma anche la tragica situazione economica in cui versa la Turchia. Ed è così che la tensione nel Paese con il secondo esercito più grande della Nato rischia di andare oltre i limiti.