Turchia, migliaia in piazza a Istanbul per Imamoglu: è detenuto da 100 giorni

Migliaia di persone hanno manifestato a Istanbul per ricordare i 100 giorni di detenzione del sindaco della città, Ekrem Imamoglu. Imamoglu è considerato il principale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, al potere da 22 anni, ed è stato ufficialmente nominato candidato presidenziale del suo partito dopo il suo arresto. Ha lanciato un appello ai suoi sostenitori su X, scrivendo in un post: "Sono stato ingiustamente imprigionato per 100 giorni... La volontà del popolo non può essere messa a tacere. La nostra speranza, il nostro coraggio, la nostra unità prevarranno".