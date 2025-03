Turchia, massima tensione a Istanbul dopo l'arresto di Imamoglu

Ore di massima tensione a Istanbul, in Turchia, nel giorno delle primarie del CHP, il partito popolare repubblicano, con cui il sindaco Ekrem Imamoglu si è candidato alla presidenza per le elezioni del 2028. In queste immagini vediamo migliaia di persone in fila davanti ai seggi per votare il principale oppositore del presidente turco Erdogan, che poche ore fa è stato portato nella prigione di Marmara a Silivri, nella provincia di Istanbul, insieme ad altre 48 persone. Convalidato anche l'arresto del sindaco di Sisli e di quello del distretto di Beylikduzu - sospesi dal loro incarico e rimpiazzati da funzionari del governo - come riporta un comunicato del ministro dell'Interno.