Turchia, i gatti di una ex coppia entrano nella causa di divorzio

Gatti per strada, in casa, nei negozi, ovunque. In Turchia non sono solo animali amati e coccolati, ma incarnano la cultura di quella terra, tanto da godere di una specie di cittadinanza onoraria: per questo capita spesso di notare per terra ciotole con acqua e cibo o addirittura cucce. Tutti si prendono cura di loro, fa parte del Dna del popolo. "Se hai ucciso un gatto, devi costruire una moschea per essere perdonato da Dio": recita un detto turco. Ora i felini sono finiti anche in una causa di divorzio di una coppia di Istanbul. Il giudice ha disposto che l'ex marito dovrà versare per 10 anni circa 240 euro ogni 3 mesi per il mantenimento dei due amati gatti che vivranno a casa della donna. Sentenza storica, ma che di certo non sorprende.