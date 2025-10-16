Turchia, guardia giurata salva una donna distratta che stava per essere investita da un tram

Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. La passeggera è stata salvata da una guardia giurata. Le immagini sono state pubblicate sui social dall'azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada. In particolare si sottolinea come sia imprudente indossare degli auricolari, che impediscono di percepire al meglio i rumori esterni.