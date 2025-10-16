Logo Tgcom24
INDOSSAVA GLI AURICOLARI

Turchia, guardia giurata salva una donna distratta che stava per essere investita da un tram

Le immagini sono state pubblicate sui social dall'azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada

16 Ott 2025 - 13:55
00:40 

Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. La passeggera è stata salvata da una guardia giurata. Le immagini sono state pubblicate sui social dall'azienda dei trasporti locale come monito per prestare più attenzione quando si è in strada. In particolare si sottolinea come sia imprudente indossare degli auricolari, che impediscono di percepire al meglio i rumori esterni.