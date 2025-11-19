Trump zittisce la giornalista dopo la domanda su Epstein

Nel corso di un punto stampa nello Studio Ovale, Donald Trump è tornato ad attaccare con durezza la Abc dopo una domanda sul caso Jeffrey Epstein. Il presidente ha reagito in modo diretto, dichiarando che all'emittente "dovrebbero togliere la licenza" e definendola "un'azienda schifosa". Poco dopo si è rivolto alla giornalista che aveva posto la domanda, accusandola di essere "una reporter incapace e una persona terribile" e invitandola a imparare a fare il proprio mestiere. Poi ha chiuso bruscamente ogni margine di replica: "Niente più domande per lei".