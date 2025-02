Trump: "Zelensky non doveva iniziare la guerra"

Il disgelo tra Stati Uniti e Russia è partito da Riad, colloqui che hanno mandato Volodymyr Zelensky su tutte le furie ma che hanno trovato il plauso di Donald Trump. "E' andata molto bene", ha detto il presidente americano, tanto da ipotizzare un incontro con Putin entro fine mese. "Sono fiducioso, Mosca vuole chiudere il conflitto", ha detto Trump, scaricando però il leader ucraino con un'affermazione sorprendente: "Zelensky non doveva iniziare la guerra, non ha fatto nulla per finirla in questi anni, servono elezioni perché ha il 4% di gradimento nei sondaggi".