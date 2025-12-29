Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'INCONTRO

Trump-Zelensky, ancora un'incompiuta

Il riassunto del summit di Mar-a-Lago: Donbass e garanzie di sicurezza ancora sul tavolo

29 Dic 2025 - 06:42
01:26 