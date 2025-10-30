Trump-Xi, il vertice finisce tra sorrisi e strette di mano

"Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12": Donald Trump conclude soddisfatto il suo tour asiatico, dopo l'incontro di due ore con il presidente cinese in Corea del Sud, il primo faccia a faccia dopo sei anni in cui le relazioni tra i due Paesi sono diventate sempre più tese. Ma l'atmosfera del "G-2" è sembrata distesa, sia all'inizio che alla fine, quando i due leader si sono stretti la mano tra sorrisi e convenevoli.