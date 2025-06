Trump vieta l'accesso negli Stati Uniti da 12 Paesi

Donald Trump torna a blindare l’America: ha imposto un divieto d’ingresso per i cittadini di 12 Paesi, tra cui Iran, Afghanistan e Somalia, nel nome della sicurezza nazionale. Stretta anche sui visti per studenti internazionali, con un blocco che colpisce direttamente Harvard e potrebbe penalizzare la ricerca americana. Intanto, il presidente ordina un'indagine sulle condizioni di salute di Joe Biden, accusato di aver nascosto un tumore alla prostata e un peggioramento cognitivo. Sul piano dell'immagine, Trump lancia un nuovo ritratto ufficiale: sfondo nero, cravatta rossa e sguardo che richiama l’arresto ad Atlanta, divenuto icona per i suoi sostenitori.