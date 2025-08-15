Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
si parte per il vertice

Trump verso l'Alaska: la partenza sull'Air Force One

Il presidente americano alla volta di Anchorage per l'incontro con Putin

15 Ago 2025 - 15:09
01:01 
video evidenza
trump

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri