Trump valuta"esenzione temporanea dei dazi sulle auto

"I dazi insieme ad amore e famiglia sono una delle parole più belle del vocabolario!" Parole di Trump pronunciate nella Sala Ovale. Evitare l'escalation una strada in salita. Non si placa il caos dazi, ora l'inquilino della Casa Bianca sembra voler ragionare settore per settore e andare avanti a suon di ritocchi. Niente dazi per ora su telefonini, computer e altri prodotti tecnologici, invece ipotizza tariffe doganali per i semiconduttori e il comparto farmaceutico dalla prossima settimana, esenzioni per il settore dell'auto già colpito con tariffe al 25%.