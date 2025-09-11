Logo Tgcom24
Trump: "Troveremo tutti i responsabili dell'uccisione di Kirk"

In un messaggio video"il presidente"ha aggiunto che l'America è entrata in "un momento oscuro"

11 Set 2025 - 08:03
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, commentando l'omicidio del politico e attivista conservatore Charlie Kirk, ha promesso di trovare "tutti e ciascuno" dei responsabili del crimine. "La mia Amministrazione troverà tutti e ciascuno di coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono", ha dichiarato Trump in un messaggio video. Il presidente ha aggiunto che l'America è entrata in "un momento oscuro".

