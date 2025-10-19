Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l'IA, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative 'No Kings'. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto "King Trump". Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l'aereo di Trump "bombarda" i manifestanti con quelli che sembrano liquami.