Mondo
VIDEO CREATO CON L'IA E POSTATO SU TRUTH

Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto "King Trump"

19 Ott 2025 - 18:06
00:19 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l'IA, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative 'No Kings'. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto "King Trump". Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l'aereo di Trump "bombarda" i manifestanti con quelli che sembrano liquami.

