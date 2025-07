Trump stronca il partito di Musk: "Ridicolo"

Prima di salire sull'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato il recente annuncio di Elon Musk a proposito del suo nuovo partito. "Penso che sia ridicolo fondare un terzo partito. Abbiamo ottenuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico. E penso che fondare un terzo partito non farebbe altro che aumentare la confusione. I terzi partiti non hanno mai funzionato. Quindi lui può divertirsi, ma io penso che sia ridicolo", ha detto Trump.